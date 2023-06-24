Кто победит в российской гражданской войне? 12 Виктор Трегубов

24.06.2023, 19:51

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Все «силовые» элементы путинского образа Пригожин уже успешно перехватил.

Кто победит в российской гражданской войне?

Я не знаю. И вы не знаете. Никто не знает, даже ее непосредственные участники. А кто говорит, что знает, тот вам врет.

Однако же мы знаем, что уже произошло. И что обязательно произойдет, независимо от ее результатов.

Об этом и поговорим.

Путин – диктатор. Диктатор – это политик, который делает ставку на силу и жесткую вертикаль власти. Чьим общественным договором с народом есть «я наверху, вы не выеживаетесь, и нам всем спокойно и стабильно».

Все это вечером 23 июня 2023 года разлетелось в мелкие щепки. Уже разлетелось, и уже не подлежит сбору во что-то, отличное от хлипкой фанеры.

Как бы ни развивалась ситуация дальше, Путин доказал элитам, что не способен обеспечить их личную безопасность, включая выживание. Путин поставил губернаторов и генералов перед очень неприятным выбором – кого поддержать, чтобы тебя не кокнули. И часть из них теперь всегда будут бояться расплаты.

Путин показал, что российская армия вторая по силе даже не в мире или в Украине, а в самой России. Что бояться следует не его – есть люди помоложе и пострашнее.

Все «силовые» элементы путинского образа Пригожин уже успешно перехватил. Даже если путинским лоялистам удастся его запинать, фарш обратно уже не провернешь.

Акела не просто промахнулся, он в процессе еще и обоср*лся.

Теперь Путин – не провайдер силы и страха. Он в лучшем случае клиент других провайдеров. Как Асад. Снаружи с ним теперь никогда не будут говорить, как с равным и вечным. Его обещания резко утратят силу, контракты с ним станут максимально рискованными – сегодня кент, а завтра ноги в цемент. Даже изнутри ему теперь могут небезуспешно выдвигать условия. Это если он удержится.

В каком сейчас шоке Орбаны и Лукашенки, поставившие на хромую лошадь, – и представить сложно.

Так что, кто бы ни победил – это хорошо. Путин? Это будет слабый Путин. Пригожин? Рулить экономикой 140-миллионной страны чуть сложнее, чем отрядом наемников. Особенно когда тебя не любят изнутри и вообще не хотят с тобой говорить снаружи. Боевая ничья? Что ж, это будет 1:1 в пользу светлого дела. Даже если они каким-то чудом помирятся, все вышеозначенные последствия останутся.

Украина еще не победила в войне. И еще очень далека от этого. Но, как и весь мир, она с удивлением наблюдает, как у противника отваливается нога. Сама, как нос у сифилитика. И вряд ли это укрепит его здоровье.

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