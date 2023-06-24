Байден обсудил лидерами Франции, Германии и Британии переворот в России 3 24.06.2023, 20:06

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Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.

Президент США Джо Байден обсудил лидерами Франции, Германии и Британии ситуацию на территории России.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Согласно сообщению, Байден говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины», - говорится в сообщении.

Владелец военной группы «Вагнера» Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска идут на Москву, захватывая города. До российской столицы мятежникам осталось около 100 км.

Министерство обороны Великобритании заявило, что действия наемников группы «Вагнера» «представляют собой наиболее серьезный вызов российскому государству за последнее время».

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