Маляр: Силы обороны Украины начали наступление по нескольким направлениям на востоке 3 24.06.2023, 20:12

5,320

Везде есть продвижение.

Защитники Украины из Восточной группировки войск в субботу, 24 июня, начали наступление на нескольких направлениях, везде есть продвижение вперед. Об этом сообщила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, речь о направлениях Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки.

На Купянском, Лиманском и Марьинском направлении российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться вперед.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска страны-террориста наносили авиаудары и вели артиллерийские обстрелы.

На юге по всем направлениям наступления защитников Украины идут тяжелые бои, оккупанты находятся в обороне и всячески пытаются остановить действия Сил обороны. Маляр подчеркнула, что враг несет потери личного состава, вооружения и техники.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 24 июня сказано, что основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там произошло более десяти боестолкновений. Россияне безуспешно наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский накануне сообщил, что у Сил обороны есть «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».