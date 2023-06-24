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Пригожин: Мы разворачиваем свои колонны

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  • 24.06.2023, 20:53
  • 12,908
Пригожин: Мы разворачиваем свои колонны

Глава ЧВК «Вагнера» заявил, что его бойцы «уходят в полевые лагеря».

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Планы он решил изменить, чтобы не допустить кровопролития.

— ЧВК «Вагнера» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану, — заявил Пригожин.

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