Леонид Невзлин: Путин дряхлеет – и это факт Леонид Невзлин

24.06.2023, 20:54

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Леонид Невзлин

Камера Гааги для него скоро будет вожделенной мечтой и спасением.

Путин дряхлеет – и это факт. Глава мафиозного государства становится слаб. И в силу возраста, и в силу совершенных ошибок. То, что мы сейчас наблюдаем в России – классика мафиозных войн и разборок. Как только босс ослаб, всегда выходит вперед тот, кто моложе, агрессивнее, злее и хочет вырвать власть.

Так что мятеж Пригожина не столько внезапен, сколько закономерен. Путин показал слабость в Украине. Теперь демонстрирует то же самое в собственной стране. Это значит, что камера Гааги для него скоро будет вожделенной мечтой и спасением. Некоторые боссы мафии, кстати, шли и по такому пути.

Леонид Невзлин, telegram

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