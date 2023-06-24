Свитан: ВСУ готовят почву для освобождения Крыма 24.06.2023, 20:55

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Украинские бойцы изменили тактику.

Во временно оккупированном Геническе на Херсонщине 23 июня произошел «хлопок». Возможно, попали по российским захватчикам. Об этом в оперативной сводке на «24 Канале» сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что Геническ – это направление на Крым. Именно поэтому такие действия украинских военных можно назвать общей тактикой по освобождению полуострова.

- По Геническу отработали место базирования российских «блатных» подразделений. Они базируются в больших пансионатах, которые довольно дорогие. Конечно, они уже давно «отжаты» российскими спецслужбами,– сообщил Роман Свитан.

Он добавил, что вдоль азовского побережья в этих пансионатах базируются российские части Росгвардии, «Ахмата», «пригожинцы», ФСБ, штабная система управления. То есть хорошая цель для Storm Shadow.

- Мы однозначно будем двигаться в Бахмуте. Это не будет задача №1. Это уже будет как следствие выполнения задачи уничтожения россиян в Бахмуте, – отметил Роман Свитан.

По его словам, россияне могут отойти из этого района, ведь он невыгоден для обороны – там они как на ладони у украинских артиллеристов.

Он объяснил, что пока те позиции, которые украинцы занимают в Бахмуте, намного выгоднее для нас, как для обороны самого города, так и для наступательных действий вокруг.

Действия ВСУ в сторону Токмака

Военный эксперт отметил, что украинцы изменили тактику, исходя из действий обороны противника. Он избрал своеобразную оборону, то есть использует минные поля, поддержку второй линии обороны.

При этом ранее россияне уходили с первой линии на вторую. А сейчас вторая линия обороны поддерживает первую и не дает нам возможности продвигаться тяжелыми танковыми группами.

- Именно поэтому мы выбрали другую тактику, которая очень успешна при таком типе обороны, – сообщил Роман Свитан.

«С помощью малых групп на легких броневиках мы рассредоточились и в режиме тактического просачивания проходим к первой линии обороны. Далее с помощью артиллерии и огненного вала остановить движение со второй линии обороны на первую, в том числе уничтожив первую линию обороны», – добавил Свитан.

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