Полковник ВСУ: Кадыровские подразделения неожиданно снялись и вышли из Марьинки 1 24.06.2023, 21:20

14,932

Что с другими формированиями россиян на этом направлении?

Сегодня ночью из Марьинки вышли кадыровские подразделения. Другие формирования оккупантов пока не высказывают таких намерений. Об этом заявил подполковник ВСУ и пресс-офицер, работающий на этом направлении, Ярослав Чепурной.

- Сегодня ночью чеченские подразделения, воюющие против нас в Марьинке, неожиданно снялись и начали выходить из Марьинки, – сказал Чепурной.

По его словам, аэроразведка это заметила, и по противнику было нанесено огневое поражение, подбит один БТР.

- Воевавший здесь полк ахмат-восток и отряды спецназначения в полном составе снялись и куда-то уехали, – сказал Чепурной.

В то же время другие формирования оккупантов «не выражают намерений сняться и уйти».

Также Чепурной сообщил, что количество обстрелов украинских позиций со стороны врага почти не изменилось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».