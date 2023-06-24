Снимают с банкоматов деньги: у оккупантов в Мариуполе панические настроения 1 24.06.2023, 21:56

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Россиянам на временно оккупированных территориях Украины стало тревожно.

На фоне беспорядков и боевых действий в России оккупантам на временно оккупированных территориях Украины внезапно стало тревожно. О таких признаках рассказали, в частности, и в Мариуполе, сообщает «24 канал».

Внезапно в городе начали закрываться обменники, а в магазинах и к банкоматам образовались километровые очереди. При этом свои денежки спешат снять и оккупационные войска.

Более того, сообщают, что кадыровцы не только снимают наличные в банкоматах, но и спешно покидают город.

- Тем временем в Мариуполе: закрываются обменники, километровые очереди в магазинах, к банкоматам очереди из вояк, кадыровцы спешно покидают город, – говорится в сообщении «Мариуполь. Сопротивление».

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил, что в магазинах города внезапно перестали работать терминалы.

Также он показал скриншот из паблика поселка Мангуш Мариупольского района. Там местным рекомендуют готовиться к неопределенным временам: заправить с запасом автомобили, менять российские «деревянные» на доллары, а также сделать запас продуктов, воды и лекарств.

Однако, что интересно, курс валют в Мариуполе внезапно взлетел.

- Также люди внезапно начали интересоваться, можно ли уехать в Россию. Однако, согласно скриншоту, – нет.