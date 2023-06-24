CNN: Пригожин давно планировал переворот в России 5 24.06.2023, 22:19

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Он накапливал оружие и боеприпасы.

Сотрудники американской разведки считают, что глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин уже давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству России. Однако было неясно, какова будет конечная цель его переворота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

По словам двух источников издания, в начале недели сотрудники разведки провели брифинг для лидеров Конгресса США о передвижениях ЧВК «Вагнера» и наращивании оборудования вблизи России.

Сотрудники американских и западных разведок видели признаки того, что Пригожин ведет подготовку к такому шагу, в том числе накапливает оружие и боеприпасы, сказал один из сотрудников западной разведки и еще один человек, знакомый с разведданными.

Этот чиновник сказал, что, по их мнению, заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для операций в Украине были преднамеренным обманом, чтобы заложить основу для потенциального военного вызова российскому руководству.

Источник, знакомый с разведданными, сказал, что «все произошло очень быстро», и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин намерен угрожать российским военным и куда он поведет свои войска.

Между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт.

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