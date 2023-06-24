«Есть шанс, что никакого Путина уже нет, а всем управляет Шойгу» 24.06.2023, 22:28

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Пригожин просто бьет туда, где сопротивления уже быть не может.

Дезинтегрировать Россию в пламени гражданской «все против всех» на этом этапе у Пригожина вряд ли получится. Рад буду ошибиться, но пока не похоже, пишетпишет украинский блогер и журналист Антон Швец.

Обычно время играет против организаторов мятежа. Если представители текущей власти, центральные учреждения, зомбаторы телеканалы и все остальные почта, банк и телеграф не захвачены, не арестованы или не убиты – обычно мятеж обречен на неудачу. Власть перехватит рычаги, потому что в целом оперирует большими ресурсами, в том числе и организационными, чем мятежники. Мятеж – это реализация локального преимущества ресурсов мятежниками над общим превосходством власти. Ударить неожиданно и очень быстро достичь целей. Если власть успеет и сможет маневрировать собственным ресурсом – мятежникам торба.

Турецкие генералы не смогли захватить Эрдогана и проиграли. Очевидно, Пригожин косплеит другой формат вооруженного восстания.

Это вариант Риего-и-Нуньеса в Испании в 1820 году, и провальное восстание Муравьева-Апостола в 1826 году, который сам косплеил Риего.

Это формат, когда боевые части продвигаются в столицу, как бы наматывая на себя небольшие встречные подразделения. А власти не могут найти генерала, который смог бы сформировать контрресурс против мятежников. И сдается. Но то, что работало для армий 200 лет назад (и то не всегда, восставший полк Муравьева размотало первое встречное вооруженное объединение), вряд ли сработает сейчас. Мир быстрее. Кря-кря, все видят, что Путин жив, сейчас всех уважаемых людей заставят определиться, против кого дружим, и поехали.

Конечно, есть шанс, что Россия деградировала настолько, что даже такой устаревшей тактике мятежа противостоять не сможет. Маленький шанс, но он есть.

Или есть шанс, что на самом деле никакого Путина уже не существует, а всем реально управляет Шойгу, и Пригожин просто бьет туда, где никакого сопротивления уже быть не может.

Но если смотреть на текущие события без таких предубеждений, то шансов свалить РФ в гражданскую у Пригожина немного, и мне кажется, что они уменьшаются. У нас росармия также продвигалась в первые сутки. И как ее размотали?

Так и здесь. Продвинуться можно далеко, но если Кремль сможет подтянуть ресурсы и перехватить инициативу – конец будет быстрым.

Тем не менее, надеемся на хороший счет обеих команд на табло и здоровья всем погибшим за «Новороссию».

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