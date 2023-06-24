Политолог: Вопрос о вхождении «вагнеровцев» в Москву остается открытым 3 24.06.2023, 22:35

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По мнению Владимира Фесенко, все только начинается.

В России мы наблюдаем начало долговременной политического кризиса. Об этом «Униану» заявил известный украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя обещание главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что его боевики не будут входить в Москву.

«Это те договоренности с которым не надо спешить. С ситуацией «отходить – не отходить» (речь идет о вероятном уходе «вагнеровцев» от Москвы — прим.) надо подождать. Он может войти в Москву, не входить в Москву, или окопаться в Ростове. Но вопрос войдет ли он в Москву остается открытым», - сказал Фесенко.

По его словам, по состоянию на вечер ничего не решено, все будет решаться сегодня ночью, завтра. Политолог подчеркнул, что пока не видит «решающих изменений, которые бы сработали на Пригожина или на путинский режим». Фесенко отметил, что события в России это не государственный переворот, а бунт – «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», который только начинается.

«Это начало смуты. То, что Путин сказал о 17 году, о смуту, - это он озвучил свои страхи. И это как раз то, что может начаться - русская смута. Это начало долговременного политического кризиса в России», – отметил эксперт.

По его словам, может быть определенная условная стабилизация, но запущены такие механизмы, которые будут работать и дальше.

«Тот вирус войны, который Путин запустил против Украины, он сейчас вернулся в Россию», - сказал Фесенко.

При этом он отметил, что формально в России уже есть гражданская война, потому что россияне воюют с россиянами - «путинские бойцы воюют с путинскими бойцами». Фесенко подчеркнул, что для России гражданские войны как наказание за неудачные агрессивные внешние войны. По его мнению, противостояние в России это «окно возможностей для Украины».

«Если Россия вынуждена будет перебрасывать хотя бы часть войск из Украины в Россию для нейтрализации «вагнеровцев», то это шанс для нас - для более активных и более успешных наступательных действий», - подчеркнул Фесенко.

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