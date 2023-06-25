Украинские военные под Бахмутом обратились к оккупантам 25.06.2023, 3:05

Россиян призвали заниматься своей страной.

Украинские военные на Бахмутовском направлении обратились к российским оккупантам. ВСУ призвали захватчиков вернуться к себе домой. Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

- В субботу наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить «подвиги» врагов из «вагнера», которые лежат в земле, - написал он.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников также призвал россиян возвращаться домой и заниматься своей страной.

«Тебя обманули и предали. Твоя война не здесь, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой, защищай свой дом, обними своих близких. Мы не будем стрелять тебе в спину», - сказал министр.

Напомним, что с начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».