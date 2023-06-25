В боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» погибли 15 российских военных
- 25.06.2023, 4:00
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Большая часть из них — это боевые летчики.
В субботу, 24 июня, в ходе боевых столкновений с бойцами ЧВК «Вагнер» погибли 15 военнослужащих вооруженных сил РФ. Большая часть из них — это боевые летчики. В момент самой серьезной эскалации был сбит борт Ил-18, на котором находились не менее восьми человек, сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.
Кроме того, 24 июня был уничтожен ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» — экипаж погиб в полном составе.