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В боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» погибли 15 российских военных

  • 25.06.2023, 4:00
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В боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» погибли 15 российских военных

Большая часть из них — это боевые летчики.

В субботу, 24 июня, в ходе боевых столкновений с бойцами ЧВК «Вагнер» погибли 15 военнослужащих вооруженных сил РФ. Большая часть из них — это боевые летчики. В момент самой серьезной эскалации был сбит борт Ил-18, на котором находились не менее восьми человек, сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

Кроме того, 24 июня был уничтожен ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» — экипаж погиб в полном составе.

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