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«Украина сможет оградить Европу от любых российских сил»

  • 25.06.2023, 5:05
«Украина сможет оградить Европу от любых российских сил»

Зеленский призвал предоставить Украине необходимое для этого оружие.

Украина должна получить от стран Запада все оружие, необходимое для защиты от России. Киеву нужны F-16 и ATACMS. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует. Мы защитим», - сказал он.

По его словам, безопасность восточного фланга Европы «держится только на нашей обороне, и именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны - это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире».

Зеленский подчеркнул, что украинские воины, украинские пушки, украинские танки, украинские ракеты - «это все то, что защищает Европу от таких марш-бросков, как сегодня мы видим на российской территории».

«И когда мы обращаемся об F-16 или ATACMS, мы развиваем нашу общую защиту. Реальная защита. Это то, что нужно. Сейчас - время предоставить все необходимое для защиты оружие», - добавил он.

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