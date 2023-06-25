«Украина сможет оградить Европу от любых российских сил» 25.06.2023, 5:05

Зеленский призвал предоставить Украине необходимое для этого оружие.

Украина должна получить от стран Запада все оружие, необходимое для защиты от России. Киеву нужны F-16 и ATACMS. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует. Мы защитим», - сказал он.

По его словам, безопасность восточного фланга Европы «держится только на нашей обороне, и именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны - это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире».

Зеленский подчеркнул, что украинские воины, украинские пушки, украинские танки, украинские ракеты - «это все то, что защищает Европу от таких марш-бросков, как сегодня мы видим на российской территории».

«И когда мы обращаемся об F-16 или ATACMS, мы развиваем нашу общую защиту. Реальная защита. Это то, что нужно. Сейчас - время предоставить все необходимое для защиты оружие», - добавил он.

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