«Вагнеровцы» во главе с Пригожиным свернули военную технику и покинули Ростов 4 25.06.2023, 8:23

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Уход колонн и реакцию местных жителей показали на видео.

В России в субботу, 24 июня, разгорелось противостояние между ЧВК «Вагнер» и министерством обороны РФ. Глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о намерениях «разобраться» с военным командованием государства-террориста и вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону. Там они окружили штаб Южного военного округа и ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию. Однако вечером Пригожин объявил, что возвращается в полевые лагеря.

Об этом сообщают российские СМИ. А в сети появились кадры, как «вагнеровцы» начали собирать свое оружие и технику, передает obozrevatel.com.

По состоянию на 21:40 у штаба Южного военного округа наемники начали заводить танки и грузить свои боекомплекты.

Легковые пикапы уезжают. В городе остается один КАМаз и два танка – один из них застрял в арке. Звучит песня, посвященная ЧВК.

На кадрах видно, что вокруг них собралось много людей. Люди выкрикивают «Вагнер – сила».

«Вагнеровцы» покидают Ростов. Толпа ликует и приветствует своих новых героев!» – пишут росСМИ.

Также появились кадры, как колонна техники группы «Вагнер» уезжает из центра Ростова-на-Дону.

«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», – заявил Пригожин.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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