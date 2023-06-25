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Глава МИД Латвии: В случае необходимости страны Балтии закроют границы с Беларусью

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  • 25.06.2023, 8:36
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Глава МИД Латвии: В случае необходимости страны Балтии закроют границы с Беларусью

Пограничные службы приведены в повышенную готовность.

Угроз для Латвии в связи с попыткой мятежа в России нет, но ситуация может быть переменчивой. В случае необходимости страны Балтии и Финляндия будут совместно принимать решение о закрытии границ. Об этом заявил Латвийскому радио министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевичc, передает Delfi.

По словам политика, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия усилили контроль на внешних границах, и в случае необходимости вместе примут решение о закрытии границ. Сейчас в этом нет необходимости, но пограничные службы приведены в повышенную готовность.

В то же время Латвия не планирует пересматривать ограничения на выдачу виз и пересечение границы для россиян.

— Как и в сентябре прошлого года, когда в России началась мобилизация, мы можем сказать, что ни мобилизация, ни нынешние события не дают основания для выдачи кому-то гуманитарных виз или другого рода виз, а также для смягчения правил въезда в Латвию. Бегство от путча или участие в этом мятеже — не основание для того, чтобы въехать в Латвию, чтобы мы рассматривали какие-либо шаги навстречу, — заявил Ринкевичc.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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