Пионтковский: Походом Пригожина на Москву управляли «серьезные» люди 5 25.06.2023, 8:51

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Вооруженный мятеж в РФ и удары по Чонгарскому мосту связаны между собой.

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский прокомментировал поход главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Москву 24 июня.

Политолог считает, что еще 2-3 таких сигнала, как удар по Чонгарскому мосту или вооруженный мятеж - и напряжение внутри российской верхушки взорвется

Такое мнение он высказал в эфире «Эспрессо».

«Шантаж Путина - давайте мне почетную ничью или я сделаю какую-нибудь гадость. Но этот шантаж не пройдет через достаточно жесткую позицию как Украины, так и Запада. Думаю, что именно поэтому активизировалась, как я называю, партия почетной капитуляции и ее работающий фронтмен - Пригожин», – сказал политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что любой заметный, явный политический, психологический успех украинской армии будет иметь последствия в РФ.

«А вот уничтожение Чонгарского моста – это первый шаг в таком успехе. Еще два-три подобных сигнала, и я думаю, что напряжение внутри российской верхушки разразится и «партия управляемой капитуляции» перейдет к решающим действиям. И еще раз возвращаясь к фразе Пригожина, я обращаю на нее такое внимание не потому, что это какой-то великий мыслитель или военный деятель, а потому что он – фронтмен, руководимый серьезными людьми «партии почетной капитуляции». Он сказал, что прекратить войну можно только одним способом – покинув территорию Украины», – заметил Пионтковский.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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