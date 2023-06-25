Коллаборанты бегут из Херсонской области в Крым 5 25.06.2023, 8:57

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Предатели сбегают с российскими паспортами, используя при этом собственные автомобили.

На оккупированных территориях Херсонской области активизировались процессы эвакуации местных коллаборантов в Крым.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что сбегают они с российскими паспортами и используют при этом собственные автомобили.

«Однако, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя», - отметили в Генштабе.

Ситуация в Херсонской области

Россияне и коллаборанты, очевидно, боятся продолжающегося в последнее время контрнаступления ВСУ. После удара по мосту в Чонгаре им остается все меньше возможностей для бегства.

В то же время, ВСУ наносят удары по местам концентрации вражеских войск в Херсонской области. Так, в Геническое 23 июня под удар попала база Росгвардии.

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