NYT: Разведка США доложила о планах Пригожина за несколько дней до начала мятежа 6 25.06.2023, 9:10

5,794

В Вашингтоне видели признаки готовящихся событий, но не разглашали эту информацию.

Сотрудники американской разведки в среду 21 июня доложили высокопоставленным военным и гражданским чиновникам США о возможных планах Евгения Пригожина по подготовке вооруженной операции против высшего военного руководства России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждает издание, Соединенные Штаты видели признаки готовящихся событий в России, однако не разглашали эту информацию, так как опасались, что в случае огласки президент РФ Владимир Путин мог бы обвинить их в организации мятежа.

Собранные сведения сотрудники американской разведки в среду обнародовали на брифинге с представителями администрации и Минобороны США, а в четверг, когда поступило дополнительное подтверждение готовящегося мятежа, они проинформировали об этом узкую группу лидеров Конгресса, пишет The New York Times. В Вашингтоне были обеспокоены тем, как действия основателя ЧВК повлияют на контроль над ядерным арсеналом России.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники рассказал, что американская разведка «видела признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу».

Газета The Washington Post писала, что спецслужбы США получили разведданные о подготовке Пригожина к мятежу еще в середине июня. Точного понимания, что собирается делать Пригожин, и сроков реализации его плана, у американских спецслужб не было. Но информации было достаточно, чтобы проинформировать руководство США о том, «что что-то не так», рассказал один из собеседников газеты.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».