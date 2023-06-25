Мировые СМИ: Униженный Путин цепляется за власть 5 25.06.2023, 9:20

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Как в мире оценивают субботний мятеж Пригожина.

Первые полосы почти всей мировой прессы в воскресенье посвящены мятежу основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который объявил «Марш справедливости» против военного руководства России. Вооруженный поход на Москву не продлился даже суток, однако во многих газетах пишут об «унижении» президента России.

Вот с какими обложками вышли мировые СМИ на следующий день после мятежа.

Sunday Express

«Прошлой ночью Россия оказалась на грани гражданской войны, после того как опальный начальник частной военной компании, поднял бунт», — пишет британский The Sunday Express. Посвященный Пригожину заголовок делит первую полосу с анонсом статьи о Кейт Миддлтон, которую вызвал на теннисный матч Роджер Федерер.

The Sunday Telegraph

Вся первая полоса Sunday Telegraph — о том, как наемники Вагнера остановили поход на Москву, после того как Пригожин заключил сделку с Путиным. В одном из материалов говорится, что президент России избежал «1917 года», но его позиции «серьезно ослабли». В другом — как Ростов-на-Дону проснулся «на передовой исторического момента».

Изображение: The Sun

По версии британского таблоида The Sun, «на грани» оказался лично Путин, который «перенес унижение» от приблизившихся к Москве наемников и всю ночь «цеплялся за власть».

Изображение: The Sunday Time

Об «униженном» мятежниками Путине пишет и The Sunday Times. Там подчеркнули, что хотя их лидер Пригожин был сослан в Беларусь, ему удалось избежать наказания.

The Observer

The Observer упомянул и про решение Пригожина развернуть колонны от Москвы, «чтобы избежать кровопролития», и про переговоры с участием Лукашенко. «Мятеж группы Вагнера максимально ослабил Путина», — гласит еще один заголовок. А комментарий к статье утверждает, что зловещий имидж, который создал себе внутри страны президент России, «уже потускнел и быстро рассеивается».

The Mail

The Mail приводит мнение неких источников из британской службы безопасности, которые задаются вопросом: уж не подкупил ли Путин Пригожина, чтобы тот покинул Россию?

Daily Mirror

Sunday Mirror утверждает, что Путин не только «на грани», но и «объят ужасом» из-за «вооруженного восстания наемников».

Daily Star

Таблоид Daily Star считает одинаково «чокнутыми» и Путина, и Пригожина, и намекает, что в скором времени в России «будет новый президент».

The Washington Post

В The Washington Post отметили, что переворот в России «протянул недолго», и показали карту с маршрутом передвижения вагнеровцев — от Ростова до Ельца, где Пригожин приказал развернуть колонны.

Le Parisien

Французская Le Parisien считает попытку путча в России «неразберихой».

Bild

А Bild рассуждает, что «бунт против Путина» может означать для Германии.

Tagesspiel

«Драматичная борьба за власть в России. Солдаты Вагнера движутся на Москву», — гласит заголовок немецкой Tagesspiel.

Corriere della Sera

Итальянская Corriere della Sera пишет про «вызов Путину» и «погруженную в хаос Россию». «Силы Вагнера находятся в нескольких часах от Москвы, затем посредничество Лукашенко все блокирует. Лидер мятежников уедет в Беларусь, причастных к этому бойцов не будут судить. Но образ правителя изменился навсегда», — рассказывает издание.

La Repubblica

La Repubblica пишет о «слабости царя Путина» и о том, что Россия целые сутки балансировала на грани гражданской войны.

La Stampa

Воскресный номер La Stampa, судя по всему, заверстали и отправили в печать еще до того, как Лукашенко, Пригожин и Песков заявили об урегулировании конфликта. Там на первой полосе громко заявляют прямо-таки о «революции в России» и «точке невозврата для Путина», проводя параллель с 1917 годом.

El Mundo

А в испанской El Mundo пишут, что мятеж вагнеровцев «пошатнул власть Путина». И даже звучит предположение, что Пригожин мог затеять нечто вроде операции «Валькирия» (неудавшаяся попытка убить Гитлера, которую предприняла группа немецких офицеров в конце Второй мировой войны).

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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