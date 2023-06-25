Энтузиасты собрали самый большой в мире рабочий iPhone 25.06.2023, 9:26

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Несмотря на гигантские размеры, им можно пользоваться как обычным смартфоном.

Популярный YouTube-блогер Мэттью Бим представил на своем канале самый большой iPhone в мире. Вес этого устройства составляет внушительные 226 кг, высота достигает больше двух метров, а размер дисплея целых 84 дюйма, пишет unian.net.

Устроен гигантский айфон довольно сложно. По сути, это телевизор, к которому подключен Mac mini, на котором запущен эмулятор Android, на котором запущен лаунчер в стиле iOS.

Главной целью автора видео было создание макета iPhone 14 Pro, который бы максимально точно воспроизводил расположение всех элементов оригинального устройства, причем каждая кнопка и переключатель должны быть рабочими. То есть это не просто макет, а полноценный функционирующий девайс, способный делать снимки, пользоваться Safari и звонить по FaceTime.

Как можно догадаться, пользоваться таким iPhone проблематично. Чтобы носить его с собой, потребуются усилия нескольких человек, а из-за высоты больше двух метров для селфи придется вставать на стремянку.

На видео показано, как ютубер два дня возил гигантский айфон по Нью-Йорку, выполняя список заданий. Он носил его с собой в метро, посещал магазины и даже зашел в гости к популярному техноблогеру MKBHD, который оценил творение на 8/10.

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