Премьер-министр Израиля: Мятеж Пригожина — внутреннее дело России 25.06.2023, 9:31

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Биньямин Нетаньяху провел оперативное ночное совещание.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел поздно вечером в субботу, 24 июня, оперативное совещание с целью дать ситуационную оценку последних событий в России, сообщают «Детали».

В совещании приняли участие министр обороны Йоав Галант, министр иностраных дел Эли Коэн, министр по делам алии и абсорбции Офир Софер, глава Совета по национальной безопасности Цахи Ханегби, глава ШАБАКа, глава «Моссада» начальник Генерального штаба и другие высокопоставленные представители структур безопасности, а также руководители Еврейского агентства «Сохнут».

Итогом совещания стало короткое выступление Биньямина Нетаньяху, в котором он однозначно заявил: все, что происходит вокруг этого конфликта — внутреннее дело России.

«Все происходящее — исключительно внутреннее дело России. Израиль не имеет к этому отношению. Но мы продолжаем внимательно следить за развитием событий», — заявил глава правительства.

МИД Израиля рекомендовал всем гражданам Израиля, кто собирается в Россию, взвесить, насколько жизненно необходима сейчас эта поездка. Помимо этого, МИД рекомендовал тем гражданам Израиля, кто уже находится в России, взвесить необходимость дальнейшего пребывания в этой стране. В любом случае, следует держаться подальше от тех мест, где может возникнуть очаг напряженности.

Сообщается также, что министр иностранных дел Эли Коэн поговорил вечером в субботу с послом Израиля в Москве Алексом Бен-Цви в свете событий в России. «Министерство иностранных дел внимательно следит за событиями в Москве, и мы готовимся к любому сценарию, — заявил Эли Коэн. По приблизительным данным, в России сейчас находится около 70 000 израильтян.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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