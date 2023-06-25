Министр спорта Беларуси пригласил туркменских хоккеистов в Минск 6 25.06.2023, 9:34

1,942

С какой целью?

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук в рамках рабочего визита в Ашхабад, встретился с председателем Федерации хоккея Туркменистана Джорой Худайбердыевым и пригласил туркменских хоккеистов на учебно-тренировочные сборы в Минск, пишет turkmenportal.com.

В ходе короткой беседы, состоявшейся в ложе для почетных гостей Спорткомплекса зимних видов спорта, Ковальчук оценил уровень туркменского хоккея и пожелал национальной команде успехов на предстоящем чемпионате мира в третьем дивизионе группы «А», который пройдет в Бишкеке с 10 по 16 марта 2024 года.

В свою очередь, Худайбердыев выразил благодарность руководству Федерации хоккея Республики Беларусь за «плодотворное сотрудничество, осуществляемое в рамках Меморандума, подписанного между федерациями хоккея двух стран в 2019 году».

Стоит также отметить, что сегодня на арене Спорткомплекса состоялся выставочный матч национальной сборной Туркменистана. Команда сыграла двусторонку, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу «зелёных».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».