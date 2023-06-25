Голый и смешной 3 Владимир Пастухов

25.06.2023, 10:14

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Отложенный переворот в России захотят повторить — но уже всерьез.

Трагедия обернулась комедией, но это ненадолго. Последствия будут, и серьезные. Это отложенный очередной госпереворот с полным переформатированием системы, равноценный тому, что произошел в 1920-1921 году и привел, в конечном счете, к войне. Следует ожидать и кадровых решений, и повышения уровня репрессивности. Будет и месть за страх – куда ж без нее. Путин выглядит дураком, и с этим уже ничего не поделаешь.

Тут все дело в задержке на сутки. Все то же самое (терки Дюмина с Пригожиным, договорняк, отползание) можно было изобразить до вечера вчерашнего дня, хотя бы на фазе сдачи Ростова-Папы. Но комедию продлили еще на целые сутки, и это были сутки позора власти и лично Путина. Беспомощность полиции и нацгвардии, сначала тупое молчание Путина в течение ночи и затем сомнительная речь о мятеже, которую теперь, когда вроде как ничего и не было вовсе, непонятно куда заткнуть, сдающиеся без боя города, улетающие куда-то самолеты с элитой, растерянность волкодавов пропаганды, оставленных без методичек. Эти 24 часа были убийственны для репутации Путина и режима, и они застрянут в общественном подсознании навсегда.

Главный итог – теперь все знают, что король голый и смешной. Пригожин - сам шут - сумел выставить в шутовском свете весь путинский режим. Страха будет меньше, и придет час, когда найдутся те, кто захочет повторить. Но уже не в шутку, а всерьез.

Finita la commedia.

Владимир Пастухов, t.me

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