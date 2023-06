ВСУ пошли в наступление на двух участках фронта 1 25.06.2023, 10:22

Войска РФ потеряли инициативу на важном направлении.

Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта, продолжив атаки в районе западной границы Донецкой области и восточной – Запорожской. Также ВСУ лишили врага инициативы в районе Купянска, что на границе Луганщины и Харьковщины.

Тем временем российские оккупанты в течение уже нескольких дней не проводили подтвержденных наземных атак в районе Бахмута. Ход боевых действий проанализировали в американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Контрнаступательные операции ВСУ

Отмечается, что 23 июня украинские силы продолжали ограниченные атаки в районе западной границы Донецкой и восточной части Запорожской областей, добившись успехов к юго-западу от Большой Новоселки.

Генштаб Украины сообщил, что подразделения Сил обороны добились частичного успеха на рубежах Новоданиловка – Роботино (чуть южнее Орехова) и на рубеже Малая Токмачка – Новофедоровка (чуть юго-восточнее Орехова). Также отметил, что российские силы перебросили резервы в район Орехова для защиты от украинских наступлений.

Российские блогеры жаловались на атаку ВСУ на рубеже Новоданиловка – Роботино. По данным ISW, украинские подразделения прорвали оборону россиян севернее Роботино и выдвинулись на позиции в пределах 1,5 км к северу от населенного пункта.

Пропагандисты же утверждали, что район к северу от Роботино все еще обороняют подразделения 810-й бригады морской пехоты (ЧФ РФ) и 70-го, 71-го, 291-го мотострелковых полков 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ РФ). Еще пропагандисты заявляли о продолжении позиционных боев в районе Пятихаток (к юго-западу от Орехова).

Оккупанты потеряли инициативу под Купянском

Российские войска 23 июня продолжали наносить ограниченные наземные удары в районе Купянска на границе Харьковской и Луганской областей. По сообщению Генштаба ВСУ, оккупанты вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Синьковка (8 км к северо-востоку от Купянска).

«Некоторые российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от этого населенного пункта и установили небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол, но в ISW не могут подтвердить эти заявления», – подчеркнули аналитики.

По словам спикера Восточной группы войск Украины полковника Сергея Череватого, оккупанты и ВСУ участвовали только в двух боях на Купянском направлении, и российские силы потеряли инициативу в этом районе.

Также 23 июня украинские и российские войска продолжали боестолкновения южнее Кременной на Луганщине. По сообщению Генштаба ВСУ, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки (12 км к юго-западу от Кременной). Хотя пропагандисты утверждали, якобы захватчики незначительно продвинулись к западу от Кременной и в Белогоровке, а еще «закрепились» в районе Спорного (25 км к югу от Кременной). Накануне же они жаловались, что ВСУ атаковали войска РФ возле Кременной, а 23 июня – районе Шипиловки (9 км к югу).

Бои вокруг Бахмута

По данным аналитиков ISW, подтвержденных наземных ударов российских войск в районе Бахмута 23 июня не проводилось.

Полковник Сергей Череватый сообщил, что российские и украинские войска продолжали взаимный контрбатарейный огонь в этом районе. Хотя за период с 18 мая российские войска построили новые укрепления возле Семигорья – в 16 км к юго-востоку от Бахмута.

Ситуация на Донецком направлении

Эксперты указывают, что 23 июня ограниченные наступательные действия с обеих сторон наблюдались на участке Авдеевка – Донецк. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу), Победы (32 км к юго-западу) и Новомихайловки (36 км к юго-западу).

Один из российских блогеров утверждал, что войска РФ «добились неустановленных успехов» под Авдеевкой, а также вели наступательные операции в районе Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки. Другой утверждал, что в период с 21 по 22 июня российские войска незначительно наступали юго-восточнее Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки).

При этом они признали, что ВСУ контратаковали возле Старомихаиловки (18 км к юго-западу от Авдеевки) и захватили неустановленные позиции. Сообщается, что примерно 21 июня Силы обороны Украины атаковали российские позиции к юго-востоку от Красногоровки.

ВСУ нанесли новые удары по российским тылам на юге

Российские источники утверждают, что украинские военные выпустили четыре ракеты Storm Shadow по району сосредоточения российских войск. Предположительно, речь идет о базе росгвардии в Геническе Херсонской области – примерно в 175 км к юго-востоку от Херсона.

Оккупационный «глава» региона Владимир Сальдо дополнительно заявил, что украинский удар 22 июня по мосту в Чонгаре (вдоль трассы E105, соединяющей оккупированную часть Херсонщины и Крым) был намного сильнее, чем говорилось первоначально. Он признал, что понадобиться 15-20 дней, чтобы мост снова открылся для движения. По словам аналитиков, российские войска начали строительство понтонных мостов под переправой в Чонгаре.

