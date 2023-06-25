Полину Шарендо-Панасюк перевезли на «Володарку» в Минске 25.06.2023, 10:37

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В течение 18 суток родственники не знали, что происходит с политзаключенной.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк в течение 18 суток перевозили из Гомельской женской колонии, что возле Речицы, в СИЗО №1 на Володарке в Минске.

Все это долгое и тяжелое время родные ничего не знали, что с Полиной, рассказал «Радыё Рацыя» муж политзаключенной Андрей Шарендо:

«Вчера нам сообщили, что Полина наконец приехала на Володарку, но конечным пунктом ее приезда должен стать судебно-психиатрическая экспертиза, которая будет проводиться в центре в новинках. Когда Полина наконец попадет туда неизвестно, но скорее всего на следующей неделе».

Напомним, что в «Новинки» политзаключенную направили после отказа Полины Шарендо-Панасюк от белорусского гражданства.

По словам Андрея Шарендо, Полине попытались передать передачу на Володарку, но ее не приняли. Это свидетельствует о дальнейших издевательствах режима над Полиной и ее полной изоляции от внешнего мира.

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