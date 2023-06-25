Президент Казахстана созвал экстренное заседание Совбеза 3 25.06.2023, 10:59

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Разработан специальный оперативный план действий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередное заседание Совета Безопасности из-за ситуации в России с мятежом ЧВК Вагнера. Об этом сообщается на сайте главы этой страны.

На встрече были в том числе премьер-министр, силовики и глава МИД страны. На ней обсуждали исполнение поручений в связи с ситуацией в России.

«Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире», — сообщается на сайте президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Россия является стратегическим партнером Казахстана». Он напомнил, что 24 июня в телефонном разговоре с Владимиром Путиным «поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан».

«Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий, — говорится на сайте президента Казахстана. — В ходе заседания отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан. Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций».

Правительство Казахстана разработало специальный оперативный план действий, его одобрил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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