Suzuki представила новый седан по неожиданной цене

Suzuki представила новый седан по неожиданной цене5
- 25.06.2023, 11:08
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Автомобиль доступен в трех цветах: серебристый, гранитный серый и арктический белый.
В Индии представили бюджетный седан Suzuki Tour H1. Автомобиль является базовой версией модели Alto K10 с неокрашенными бамперами и упрощенным оснащением. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Suzuki Tour H1 получил неокрашенные передний и задний бампера, а также компактные колесные диски без колпаков. Новинка доступна в трех цветах: серебристый, гранитный серый и арктический белый.
Длина Suzuki Tour H1 даже меньше, чем у популярного трехдверного хэтчбека Fiat 500. Тем не менее седан предлагает четыре посадочных места.
Габариты Suzuki Tour H1:
длина — 3530 мм;
ширина — 1290 мм;
высота — 1475 мм;
колесная база — 2360 мм.
В интерьере нет сенсорного дисплея информационно-развлекательной системы как у Alto K10. При этом модель сохранила цифровую приборную панель, передние подушки безопасности, кондиционер и подстаканники.
Suzuki Tour H1 оснащен 1,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 67 л.с. и 89 Нм крутящего момента. Также доступна версия, работающая на сжатом природном газе, которая выдает мощность 57 л.с. и 82 Нм крутящего момента. Моторы работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Suzuki Tour H1 уже доступен для заказа в Индии. Начальная стоимость седана составляет 4 869 долларов.