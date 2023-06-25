Подоляк: Пригожин феноменально унизил Путина

Подоляк: Пригожин феноменально унизил Путина6
- 25.06.2023, 11:16
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В Офисе президента Украины намекнули на скорую ликвидацию главы ЧВК.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин своим мятежом разрушил монополию на насилие в РФ.
«Феноменальный выбор Пригожина… Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь назад. Потому что один крайне специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен… Хотя не без пользы: Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет…», — заявил Подоляк.
Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом… здаєш назад. Тому що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією (#Лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путіна), яка вранці…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023
Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.