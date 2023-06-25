ВСУ разгромили сбегавшие из-под Марьинки колонны «кадыровцев» 25.06.2023, 11:37

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Полк «Ахмат Восток» спешил подавлять мятеж Пригожина, но сам попал под удар.

После начала вооруженного мятежа в России при участии ЧВК «Вагнер» украинские разведчики зафиксировали уход врага с позиций недалеко от Марьинки Донецкой области. Полк «Ахмат Восток» и отряд спецназначения в полном составе снялись и куда-то уехали.

Впрочем, далеко заехать удалось не всем: по БТРу с кадыровцами украинские воины нанесли удар с помощью FPV-дрона. Об этом рассказал пресс-офицер 79 ОДШБр ДШВ ВСУ Ярослав Чепурный, а общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко показал видео поражения.

«Ночью чеченские подразделения, воюющие против нас в Марьинке, снялись неожиданно и начали выходить из Марьинки. Наша аэроразведка заметила это. И мы нанесли противнику огневое поражение, даже БТР подбили. Полк «Ахмат Восток», который здесь воевал, и отряд спецназначения – они в полном составе снялись и куда-то уехали», – рассказал Чепурный.

Далеко заехать удалось не всем. По БТР с кадыровцами украинские воины ударили с помощью FPV-дрона POMSTA, приобретенного на средства украинцев. Стерненко показал, как это было, на видео.

«Вчера во время демо-версии смуты на России, в Марьинке кадыровцы начали отходить с позиций. Но им не повезло. Потому что прилетел FPV-дрон POMSTA, оплаченный вами, и попал прямо в кадыровцев на БТРе. Работали спецназовцы», – отметил Стерненко.

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