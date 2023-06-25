CNN: Пригожина ликвидируют в Беларуси

CNN: Пригожина ликвидируют в Беларуси7
- 25.06.2023, 11:47
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Перед Москвой стоит непростая дилемма.
Главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, устроившего бунт против кремлевского режима, могут убить в Беларуси, куда он сбежал после вчерашних событий.
Об этом сообщает CNN.
Бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти предположила, что шефа «вагнеровцев» могут ликвидировать, несмотря на то, что он сбежал в Беларусь.
По ее мнению, российский диктатор Владимир Путин не прощает предателей.
«Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси. Но это трудная дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин имеет определенную поддержку, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится», - сказала она.
Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.