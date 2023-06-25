Британская разведка: ВСУ начали крупное наступление сразу на трех направлениях 25.06.2023, 11:56

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Украинское командование перегруппировало войска.

Вооруженные силы Украины перегруппировали войска в последние дни и проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях», — говорится в сообщении.

Тем временем российские оккупанты приложили усилия для наступления в Серебрянском лесу вблизи Кременной Луганской области. Вероятно шаги врага обусловлены приказом российского руководства переходить в наступление при любой возможности

«Россия достигла некоторых небольших успехов, но украинские войска предотвратили прорыв», — добавили в разведке.

Защитники Украины из Восточной группировки войск в субботу, 24 июня, начали наступление на нескольких направлениях, везде есть продвижение вперед.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский накануне сообщил, что Силы обороны имеют «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее говорила, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди, а часть резервов украинской армии будет задействована позже.

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