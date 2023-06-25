Украинская армия совершила рывок на фронте за время бунта Пригожина
- 25.06.2023, 12:05
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Освобождены новые территории.
Подразделения украинской армии осуществили серьезное продвижение на фронте во время бунта Пригожина в России, взяв под контроль 13 кв км на одном из участков передовой.
Об этом сообщают информационные агентства, публикуя обновленные карты DeepState.
Украинские и российские военные источники подтверждают успех ВСУ.
В Министерстве обороны Украины сделали официальное заявление о продвижении украинской армии на Запорожском и Бахмутском направлениях фронта.
Согласно поступающей информации отдельные подразделения украинской армии смогли продвинуться на 1,5 км в районе Орехово в сторону Работино и на 11 км на Времьевском выступе – в районе сел Приютное и Макаровка.
Более того, россияне за указанный период времени не смогли продвинуться ни на одном из участков передовой.
Журналисты отмечают, что неразбериха, переполох и паника россиян во время военного мятежа Пригожина не могли не повлиять на фронт, поскольку его подразделения взяли под контроль штаб российской армии в Ростове.
Кроме того, угроза государственного переворота в Москве также отразилась на морально-психологическом состоянии российских военных.