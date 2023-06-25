В ISW рассказали, почему Пригожин свернул военный мятеж в России 7 25.06.2023, 12:36

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Аналитики раскрыли, чем это чревато для главы «Вагнера».

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал ставку на то, что единственный способ сохранить свою компанию, как независимую силу - это выступить против минобороны РФ, но он переоценил свои перспективы.

Об этом говорится в новом обзоре американского Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что Пригожин рассматривал срок - 1 июля, установленный минобороны для формализации контроля над нерегулярными формированиями, включая «Вагнер», как экзистенциальную угрозу его политическому (и, возможно, личному) выживанию.

Поэтому он решил рискнуть, использовав свои силы, в попытке сменить руководство минобороны, а не полностью потерять ЧВК «Вагнер». Аналитики Института допустили, что Пригожин планировал этот мятеж, о чем говорят координация и скорость «вагнеровских» движений, но у ISW пока нет подтверждений этой гипотезе.

Эксперты ISW отметили, что единственная реальная надежда Пригожина на прочный успех заключалась в обеспечении дезертирства минобороны, но он этого не сделал.

«Восстание Пригожина еще больше подорвало его базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК «Вагнер», - констатировали эксперты.

В Институте допустили, что Пригожин также разозлил многих сотрудников «Вагнера» и симпатизирующих этой ЧВК ультранационалистов тем, что не довел до конца попытку марша на Москву.

Кроме того, аналитики отметили, что соглашение, достигнутое Пригожиным с Лукашенко и Кремлем, расстроит сотрудников «Вагнера», поскольку оно положило конец усилий главаря наемников оградить их от подчинения минобороны.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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