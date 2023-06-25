«Лукашенко — мелкая рыбешка для таких дел» 4 25.06.2023, 12:45

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Настоящую функцию диктатора характеризует непечатное слово.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал о подлинной роли белорусского диктатора Лукашенко в мятеже Евгения Пригожина и подавлении бунта ЧВК «Вагнер».

— Лукашенко стал просто «передастом» в этой всей непростой ситуации, которая возникла в России и уже даже попахивала гражданской войной.

Но до гражданщины, как мы видим, пока не дошло. Хотя количеством сбитых вертолетов и самолетов я удовлетворен, поубавилось количество ВКС РФ в своем составе.

Пригожин действительно пошел на попятную и развернулся, и тут есть такой интересный момент — пошел ли Кремль навстречу Пригожину и будет ли произведена замена министра обороны и начальника генштаба, то есть Шойгу и Герасимова на тех генералов, которые выгодны Пригожину и его кураторам? А это Суровикин-Мезенцев.

Ну и, пожалуй, наиболее резонансный момент этой истории, если действительно произошел переговорный процесс, то это не имеющая аналогов в современной российской истории оплеуха самому Путину.

Такая оплеуха после того, как утром он заявил, что Пригожин чуть ли не предатель, что он вне закона и его нужно устранить и ликвидировать, а к вечеру уже с ним заключаются договоренности — это унижение.

Путина и так фактически уже давно неоднократно унизили, как на внутренней, так и на внешней арене. А тут просто процесс какого-то садомазохизма в его исполнении.

Исторически с Россией так было всегда: когда проигрывалась война, начиналась внутренняя дестабилизация. На данном этапе война пока еще приближается к своему финалу, полному фиаско для России, а дестабилизация, как мы видим, уже себя проявляет.

При этом эксперт не верит в прочный альянс Лукашенко-Пригожина и настаивает на исключительно технической роли белорусского правителя.

— Маловероятно, что Лукашенко войдет в какой-то альянс с Пригожиным, у них нет настолько тесных связей, опять-таки представить, что Лукашенко каким-то образом может помочь Пригожину, например, белорусской армией — не вижу такого варианта.

Он может быть именно посредником, выполнять функции «передаста». Он и выполнил эту функцию. В целом его функция посредственная — говорящая голова, запугивания Запада ядерной бомбой и т.д.

Но при этом он не занял какую-то активно-агрессивную позицию. Лукашенко, несмотря на свои габариты, мелкая рыбешка для таких дел. Он юркий, это правда, может лавировать, это правда. Но в целом для чего-то глобального он мелок, — полагает украинский обозреватель.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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