ВСУ уничтожили еще один мост, связывающий войска РФ на юге с Крымом 25.06.2023, 12:54

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Российская группировка все ближе к оперативному окружению.

После разрушения мостов в Чонгаре 22 июня у российских войск возникли огромные проблемы с логистикой на оккупированной территории юга Украины. Однако через несколько дней взрыв разрушил и мост возле Днепрорудного в Запорожской области.

Подрыв мостового перехода значительно усложнила военные поставки оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает «24 канал».

Мэр Мелитополя подчеркнул, что на протяжении веков город был своеобразными «воротами в Крым». Потому конкретно Чонгарский переход был главным для заезда во временно оккупированный полуостров.

Несмотря на это, он отметил, что не только в Чонгаре получили повреждения мостовые переходы. Один из мостов накрыл «хлопок» и вблизи города Днепрорудное в Запорожской области.

«Это мост, который обеспечивал логистику врагу на Запорожское направление: военные грузы, боеприпасы и технику», – сказал Федоров

По его словам, на мостовом переходе прогремели по меньшей мере 3 взрыва и после этого сам мост перестал функционировать. Кроме того, он отметил, что захватчикам на оккупированной Херсонской и Запорожской области не удалось на этой неделе решить свои проблемы с логистикой.

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