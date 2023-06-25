СМИ: Политзаключенным в Беларуси запретили посещать библиотеки
- 25.06.2023, 12:59
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Решение принято как минимум в двух колониях.
Как стало известно «Нашай Ніве», в мае политзаключенным новополоцкой и шкловской колоний запретили посещение библиотек.
Из шкловской колонии (где погиб Витольд Ашурок) сообщили, что этот запрет был введен еще в мае. Заключенные связывают его с желанием администрации минимизировать возможность встреч политических из разных отрядов.
«В мае администрация ИК-17 ввела запрет посещения библиотеки всеми осужденными с 10-м профучетом («экстремизм»). Чтобы политзаключенные не могли пересекаться и группироваться в колонии», — рассказал собеседник «Нашай Нівы».
То же самое произошло и в колонии Новополоцка, где ранее находился Виктор Бабарико и где, вероятно, с ним случился инсульт. По информации бывшего политзаключенного Валентина Лобачева, которую он получил от родственников заключенных, запрет на посещение библиотеки был там введен также в мае.
«Новый начальник новополоцкой колонии запретил политзаключенным участвовать в соревнованиях и даже ходить в библиотеку. Это распоряжение было отдано где-то в конце мая», — рассказал «Нашай Ніве» Валентин Лобачев.
Кроме того, в колониях Шклова и Новополоцка политзаключенным ограничивают посещение спортгородка и церкви.
У журналистов пока нет информации, произошло ли то же самое в других колониях.