СМИ: Политзаключенным в Беларуси запретили посещать библиотеки 25.06.2023, 12:59

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Решение принято как минимум в двух колониях.

Как стало известно «Нашай Ніве», в мае политзаключенным новополоцкой и шкловской колоний запретили посещение библиотек.

Из шкловской колонии (где погиб Витольд Ашурок) сообщили, что этот запрет был введен еще в мае. Заключенные связывают его с желанием администрации минимизировать возможность встреч политических из разных отрядов.

«В мае администрация ИК-17 ввела запрет посещения библиотеки всеми осужденными с 10-м профучетом («экстремизм»). Чтобы политзаключенные не могли пересекаться и группироваться в колонии», — рассказал собеседник «Нашай Нівы».

То же самое произошло и в колонии Новополоцка, где ранее находился Виктор Бабарико и где, вероятно, с ним случился инсульт. По информации бывшего политзаключенного Валентина Лобачева, которую он получил от родственников заключенных, запрет на посещение библиотеки был там введен также в мае.

«Новый начальник новополоцкой колонии запретил политзаключенным участвовать в соревнованиях и даже ходить в библиотеку. Это распоряжение было отдано где-то в конце мая», — рассказал «Нашай Ніве» Валентин Лобачев.

Кроме того, в колониях Шклова и Новополоцка политзаключенным ограничивают посещение спортгородка и церкви.

У журналистов пока нет информации, произошло ли то же самое в других колониях.

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