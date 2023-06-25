Разоблачение Путина 1 Максим Трудолюбов, «Медуза»

25.06.2023, 13:07

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Мятеж длился меньше суток, но его последствия грандиозны.

Мятеж Пригожина длился меньше суток, но без последствий для системы власти, выстроенной Путиным, эта история не пройдет. Путинским элитам в их лидере по-настоящему важно только одно: умение надежно держать рычаги контроля в своих руках. Фактическая амнистия для Пригожина, объявленная после того, как президент РФ успел назвать его «предателем» и «изменником», свидетельствует о том, что с этим как раз наблюдаются серьезные проблемы.

Нет сомнений, что Пригожин и его «армия» были личным проектом Путина. Иначе не было бы участия ЧВК в африканских конфликтах, сирийской войне и войне против Украины. Не было бы доступа к исправительным колониям. Не было бы рекламы ЧВК по всей России, фотографий российских политиков с кувалдами в руках и закона, запрещающего дискредитировать «добровольцев». Можно сказать, что ЧВК оставалась проектом Путина до утра 24 июня 2023 года, когда президент вынужден был отказаться от своей стратегической двойственности в отношении к Пригожину и публично назвать его «предателем».

Политическая теория Путина

Наемная армия с номинальным командующим — органичный элемент путинизма. Это структура, которая в реальности выполняет приказы высшего руководства страны, но существует в серой зоне, вне закона и по правилам теневой экономики. Именно такой подход Путин считает венцом управляемости и эффективности. Не доверяя нормальным государственным институтам и профессиональным чиновникам, он на протяжении всех 23 лет у власти создавал квазибизнес, записанный на его друзей и бывших сослуживцев, и даже целые квазигосударства вроде «ДНР» и «ЛНР». Эти черные дыры позволяли ему обогащаться, в то же время от причастности к ним теоретически можно было откреститься в любой момент.

Такая политическая стратегия строится на одном допущении — что все люди лишены субъектности. Они всегда «чьи-то»: если им перестает платить один хозяин, они пойдут искать другого. А если прекращают платить вовсе, они просто перестают работать, подобно устройствам, отключенным от источника питания. Все выступления Путина по поводу оппозиции и независимых медиа — свидетельство прочности этого его убеждения. Законы об «иностранных агентах», «нежелательных» и «экстремистских» организациях — попытка законодательно описать веру Путина в принципиальную несамостоятельность человека: его противники могут быть только чьими-то «агентами», действовать в чьих-то чужих интересах.

В силу разных причин, многие из которых неизвестны, Пригожин после «отключения от питания» действовать не перестал. Возможно, дело в том, что «повара» загнали в угол. Его давно уже хотели остановить, и он понимал, что ничего хорошего уход со сцены ему не сулит. Без силового ресурса он не просто никто, а преступник — как в России, так и за ее пределами.

Политическая программа Пригожина

Осознавав это, около полугода назад Пригожин начал выстраивать публичную коммуникационную стратегию, которая в итоге превратилась в политическую деятельность. В «программе Пригожина» есть все элементы радикального популистского движения. Общие принципы такого движения описывает ведущий специалист по этой теме, нидерландский политолог Кас Мудде: жесткое разделение общества на «хороший народ» и «плохую элиту», требование (и обещание) спасти нации и авторитарные методы воплощения этих лозунгов.

Популистская, то есть антиэлитная, позиция Пригожина очевидна: генералы жируют и не выдают снаряды, дети элиты резвятся в ОАЭ и в соцсетях. Элита — причина разложения армии, причем армия в его риторике, очевидно, играет роль самого яркого примера, в беде — все общество. Элиту нужно судить, чтобы спасти от нее нацию. Авторитарные методы, с точки зрения Пригожина, — единственные работающие, поэтому в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию и ввести плановую экономику.

Неизвестно, насколько эта грубо сбитая схема отражает реальные взгляды автора, который, вообще говоря, мало отличается от других представителей путинского окружения. Но на основе этой программы Пригожин в течение нескольких месяцев сумел слепить из себя оппозиционную политическую фигуру федерального масштаба (до мятежа, возможно, сопоставимую по уровню поддержки с Алексеем Навальным). Если бы не эта в пожарном порядке выстроенная публичность, Пригожин, скорее всего, был бы уже «ликвидирован» — убит или отправлен за решетку. Так что в некоторой дальновидности ему не откажешь.

Правда, Путин и экспертное сообщество заразил своей верой в несамостоятельность любых фигур. Поэтому комментаторы долго гадали, до какой степени был инсценирован ускоряющийся уход Пригожина в отрыв. Судя по заявлениям некоторых источников в Кремле, там рассуждали похожим образом. Многие (скорее всего, справедливо) полагали, что самому Путину Пригожин нужен для того, чтобы унижать и пугать проштрафившихся генералов.

Политическое будущее голого короля

Выросшее из этого спектакля «восстание ЧВК», несмотря на свою краткосрочность, скорее всего, нанесет серьезный удар по власти Путина. Мятеж продемонстрировал уязвимость путинской системы власти в ее сердцевине — в силовом ядре. Пригожин только что доказал, что в России можно без единого выстрела захватить миллионный город, а потом двинуться к Москве, не встречая сопротивления. Это может означать, что многие силовики и военные как минимум не любят командование и не собираются рисковать ради этого командования жизнью. Ничья, которой закончилось противостояние, ничего в этом отношении не меняет.

К сожалению или к счастью, мятеж продлился недостаточно долго, чтобы выяснить, насколько еще и радикальные популистские идеи Пригожина популярны среди силовиков. Это было бы видно по числу военных, перешедших на сторону ЧВК. Но в любом случае «программа Пригожина» прозвучала — и будет в той или иной форме циркулировать в обществе дальше.

Мятеж Пригожина — еще одно звено в долгом процессе, по результатам которого король будет признан голым. Каждая такая история почти буквально «разоблачает» Путина: лишает его одного из многочисленных «облачений».

Предыдущий удар по Путину был нанесен в Белгородской области. Тогда выяснилось, что не слишком крупные воинские соединения могут пересекать границу, захватывать населенные пункты и безнаказанно уходить обратно. Так Путин потерял возможность говорить, что россиянам его «спецоперация» ничем не грозит.

До этого всему миру была продемонстрирована неспособность ВС РФ решать масштабные боевые задачи — с треском рухнул миф о «второй армии мира» и ее предводителе. Еще раньше по репутации Путина ударили первые дни войны, когда стало ясно, что его систематически обманывали по поводу состояния дел в соседней стране — а он, опытный политик и кадровый разведчик, оказался неспособен отфильтровать недостоверные сведения.

Пригожинский удар сильнее всех: теперь ясно, что Путин не способен контролировать даже «своих» людей, которые в какой-то момент могут стать угрозой для всех остальных.

Очевидно, Кремль попытается избавиться от остатков квазигосударственных структур вроде ЧВК. Но сам факт пригожинского «марша» на Москву доказал неадекватность представлений Путина о жизни, в рамках которых ничего подобного просто не могло произойти. Уничтожение частных военных компаний тут ничего, конечно, не исправит.

Интересно, что в слитом разговоре бывшего сенатора Фархада Ахмедова с другим Пригожиным — Иосифом — нынешняя смута была предсказана. Эти люди теряют из-за действий Путина деньги, власть и возможности для обогащения. Им совершенно очевидно, что Путин сотворил все своими руками, что вся созданная им система в кризисе, что в механизме ее работы заложены семена разложения. Но они предпочитают публично хвалить наряд короля и зарабатывать столько, сколько получается. У этого есть понятное объяснение, и только оно еще позволяет путинской системе удерживаться на плаву: в тот самый момент, когда король наконец будет всеми признан голым, без одежды останутся и его придворные лицемеры.

Максим Трудолюбов, «Медуза»

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