Почему некоторые люди являются «магнитами» для комаров 1 25.06.2023, 13:15

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И как обмануть насекомых во время летнего отдыха.

Часто бывают ситуации, что одни люди могут спокойно наслаждаться теплыми летними вечерами на даче или у озера, и их не коснутся комары, а другие, не успевают выйти из дома, как уже имеют несколько укусов. Такое явление очень раздражает людей, потому что им кажется, что насекомые только и ждут их появления.

Согласно исследованиям, обнаружено, что вредители могут узнать человека даже в толпе из-за его запаха. National Geographic узнал у ученых, как можно объяснить это странное явление.

Комары ищут «нужного» человека по его запаху. Сначала они ощущают выдыхаемый углекислый газ, затем запахи, которые выдает наше тело (пот, запах ног). Когда они приблизились, то видят темный силуэт, а их вкусовые рецепторы помогают решить, куда именно укусить.

Насекомые особенно любят карбоновые кислоты – это такие жирные кислоты, содержащиеся в человеческом поте. Они производятся в кожном сале, которое защищает нашу кожу от раздражений. Эти кислоты имеют аромат горелого масла, так что если вы его чувствуете – вы будете нравится комарам.

Также комары небезразличны к ацетоину – это вещество вырабатывается кожными микробами на теле человека и играет немаловажную роль в том, как мы пахнем.

Конечно еда, вода, состояние здоровья, беременность влияют на изменение нашего запаха, но есть некоторые его черты, сохраняющиеся в течение месяцев и даже лет. Это объясняет явление постоянных укусов комаров. Потому что насекомые помнят наш запах даже если он немного изменился.

«Многие хотят понять, что делает одного человека более привлекательным для комаров, потому что этот секрет может позволить создать репеллент (отталкиватель) для следующего поколения», – говорит Мэтью ДеДженнаро генетик комаров из Международного университета Флориды.

Использование средств личной гигиены – это ежедневный ритуал для каждого человека. Но, к сожалению, мыло, дезодорант или шампунь не замаскируют ваш запах от комаров. Ученые обнаружили, что приятные запахи мыла, напротив, могут привлекать вредителей.

Исследователи провели эксперимент, где сравнили количество комаров, садившихся на нейлоновый рукав, одетый на немытую руку человека, и на рукав, на вымытой мылом руке. Эксперимент повторили на четырех разных испытуемых, и используя четыре разных мыла.

В некоторых случаях запах мыла увеличивал количество укусов комаров. Это свидетельствует, что некоторые мыльные средства усиливают привлекательность человека для вредителей.

«Во всех мылах, которые мы использовали, в основном преобладало соединение под названием лимонен, которое отталкивает комаров, но три из четырех мыл фактически увеличивали привлекательность для комаров», – говорит Клеман Виноже, нейроэтолог из Вирджинского технологического института.

Следовательно, все зависит от химического состава мыла и особенностей запаха человека. По словам Виножа, один состав мыла на коже может образовывать для комаров запах, как у растений, а другое сочетание, может напрямую «кричать», что это человек.

Ученые советуют протестировать на себе мыло от разных производителей, если вы часто подвергаетесь укусам насекомых. И подобрать то, которое замаскирует ваш запах.

Человеческая кровь является важным ингредиентом для жизни комаров. К примеру, самкам нужна кровь, чтобы выработать яйца. Поэтому их совершенный способ распознавать запах является залогом их выживания.

«Они не могут полагаться только на один сигнал - поэтому у них действительно надежная система для обнаружения целого ряда запахов, которую очень трудно определить», - сказала нейрогенетик Мария Елена Де Обалдиа, которая изучала нюх комаров в Университете Рокфеллера.

Лучшей защитой от комаров являются обычные средства, имеющие в своем составе DEET (отпугивающие насекомых кислоты). Также можно использовать натуральную защиту, например лимонное или эвкалиптовое масло, но они менее эффективны, их нужно наносить чаще.

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