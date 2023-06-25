После драки: «кадыровцы» заявили о готовности остановить мятежников Пригожина 25.06.2023, 13:30

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Видео было записано уже после отмены похода на Москву.

В Интернете появилось записанное кадыровцами видео, на котором они готовятся к бою с армией Пригожина, двигавшейся в Москву.

Видео было записано в городе Коломна в 90 км от Москвы: большая группа кадыровцев с автоматом на мосту утверждает, что готова к «кровопролитному бою» с отрядами ЧВК.

Кадры в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский, отмечающий готовность разных фракций российской армии открыто воевать друг с другом.

«Русский мир. Частная армия чеченских наемников Кадырова с криками «Аллах Акбар» на трассе в Московской области грозится закапывать русских наемников из частной армии Пригожина. Самое смешное, что видео было записано, очевидно, уже после того, как Пригожин отменил поход на Москву. Но все равно ярко. Русским патриотам нравится. Ведь именно за это воюют и погибают российские военные», - отмечает журналист.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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