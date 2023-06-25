Экс-глава Генштаба Британии предсказал новый поход «Вагнера» с территории Беларуси 3 25.06.2023, 13:54

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Британский генерал назвал направление, на котором могут использовать ЧВК.

Российская частная военная компания «Вагнер», которой руководит Евгений Пригожин, может возглавить новую атаку РФ на Киев с белорусской территории.

Украинским лидерам стоит остерегаться возможного нападения Пригожина на столицу Украины, сказал британский генерал, бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат Sky News.

«Тот факт, что он (главарь «вагнеровцев» - ред.) уехал в Беларусь, вызывает некоторую обеспокоенность», - заявил эксперт.

Даннат предупредил, что, если Пригожин «сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву», где началась полномасштабная война с РФ.

По его словам, «вполне возможно», что РФ может использовать ЧВК «Вагнер», чтобы снова попытаться захватить украинскую столицу.

Также генерал прокомментировал якобы организованный Пригожиным мятеж в РФ.

«Путин определенно сильно ослабел. Российские военные… явно в некотором смятении», - заявил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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