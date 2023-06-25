«Последние слова были «Слава Украине!»: оккупанты убили двух несовершеннолетних партизан в Бердянске 25.06.2023, 14:05

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Подростки вступили в последний бой с захватчиками.

Коллаборационист Владимир Рогов, который руководит оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, заявил об убийстве двух украинцев-партизан, передает «Украинская правда».

«Подробности стрельбы в Бердянске - ликвидированы двое проукраинских террористов.

Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов.

В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены», — написал коллаборационист.

Рогов также заявил, что один из погибших - Тигран Оганнисян, которого ранее задерживали за антироссийскую деятельность.

Телеграмм-канал «Бердянск сегодня» сообщил, что информация об убийстве Тиграна, скорее всего, правдивая.

Украинские правозащитники пытаются понять, что действительно произошло. По их данным, дела подростков расследовали в оккупированном Бердянске, оккупационная российская власть решила передавать дела в суд.

Следователи давили на ребят и их родственников.

В соцсетях появилось видео, которое, очевидно, записывал Тигран. На нем он с автоматом и в тактических перчатках.

Вероятно, Оганнисян сообщает, что они ликвидировали двух российских оккупантов.

На видео он говорит: «Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!».

Решетилова рассказала, что несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но им удалось сбежать.

По ее данным, днем перед убийством ребята отметились в оккупационной полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мама Тиграна разговаривала с ним.

Тигран был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать день рождения Никиты. Никите сегодня, 25 июня, должно было исполниться 17 лет.

Координатор отмечает, что наблюдают много несовпадения в фактах, времени, одежде.

«Тел ребят родители еще не видели. Зато родных со вчерашнего (24 июня - ред.) вечера мучают допросами и обысками.

Это дает основания ставить под сомнение основную версию следкома РФ о нападении на полицейских. По крайней мере родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео - это постановка для того, чтобы убить ребят», — рассказала Решетилова.

Напомним: 24 мая 2023 года двое подростков Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, оба 2006 года рождения, во временно оккупированном Бердянске получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им грозило заключение на срок от 10 до 20 лет.

Европарламент принял резолюцию с осуждением действий российских структур, которые применили пытки и возбудили уголовные производства против украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

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