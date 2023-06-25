«Для Лукашенко заработал принцип домино» 7 25.06.2023, 14:18

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Запущены интересные процессы, из-за которых режим посыпется.

Белорусские власти посыпятся вслед за российскими по принципу домино. Дестабилизационный процесс в Москве, запустят такие же процессы в Минске.

Об этом «24 каналу» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Раньше белорусские военные призвали освободить страну от диктатуры.

Данилов отметил, что Беларусь – оккупированная Россией довольно продолжительное время. После того, как выборы в Беларуси всем мировым сообществом были признаны несостоявшимися по демократическим правилам, Россия фактически оккупировала эту страну.

«Конечно, принцип домино работает. Если процессы дестабилизации в России будут усиливаться, то дестабилизация обязательно вернется и в Беларусь», — заявил Данилов.

«В конце концов, Беларусь будет свободной страной, будет членом Евросоюза, будет членом европейского сообщества. Люди, которые сейчас руководят Россией и Беларусью, к демократии не имеют никакого отношения», — уверен секретарь СНБО.

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