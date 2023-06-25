Стало известно, какими силами армия Пригожина шла на Москву 15 25.06.2023, 14:22

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Опубликовано впечатляющее видео.

К Москве через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер». Среди них танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили, пишет «База».

По данным «Базы», первая колонна, насчитывающая около 350 единиц техники, пересекла границу Воронежской области сразу после полуночи 24 июня.

В колонне было 9 танков, 4 «Тигра», установка «Град», пушка, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Именно эта колонна позже снесла заслон из грузовой и строительной техники на 590 километре М-4 «Дон».

Около 5 часов утра в область заехала вторая колонна. Она была еще больше — предварительно, насчитывала 375 единиц техники. Колонна двинулась в сторону города Бутурлиновка — там находится военный аэродром Министерства обороны.

В 7 часов утра на территорию Воронежской области заехала третья колонна техники, насчитывающая около 100 единиц. Среди них 3 танка, два зенитных орудия, автобусы, грузовики и легковушки. Колонна двигалась по трассе М-4 «Дон».

В 9 часов утра границу области пересекла четвертая колонна военной техники, общей численностью 212 единиц.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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