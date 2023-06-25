Мирослава Лозовского наградили высшей военной наградой БНР 2 25.06.2023, 14:34

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Орден Железного рыцаря был учрежден в 1949 году.

Рада Белорусской Народной Республики объявила о награждении Мирослава Лозовского титулом кавалера Ордена Железного рыцаря.

Орден Железного рыцаря — высшая военная награда Белорусской Народной Республики. Согласно своему уставу, Орден является объединением кавалеров, отмеченных «за выдающееся успешное управление армией или отрядом либо за личный героический военный поступок», сообщается на сайте Рады БНР.

Орден был учрежден в 1949 году декретом председателя Рады БНР Николая Абрамчика. Орден Железного рыцаря трактуется Радой БНР как белорусский преемник ордена Virtuti Militari, основанного в последние годы ВКЛ и Речи Посполитой, кавалером которого в то время стал Тадеуш Костюшко.

Это первое известное присуждение титула кавалера Ордена Железного рыцаря с 1952 г.

Калиновец, бывший лидер патриотической организации «Белый легион» Мирослав Лозовский погиб под Бахмутом 16 мая. Он воевал в составе полка Калиновского.

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