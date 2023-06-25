закрыть
25 июня 2023, воскресенье, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сбежавший из Москвы Путин до сих пор не осмелился появиться на публике

7
  • 25.06.2023, 14:41
  • 10,248
Сбежавший из Москвы Путин до сих пор не осмелился появиться на публике

Пропагандисты показывают «консервы» с записанными до мятежа выступлениями президента РФ.

По российскому телевидению показали Путина, говорящего, что он уверен в достижении целей войны. Его снимали до мятежа Пригожина, сообщает ВВС.

Российское государственное агентство ТАСС цитирует отрывки из интервью с Владимиром Путиным из официозной передачи «Москва. Кремль. Путин», выходящей по воскресеньям на государственном телеканале «Россия-1».

Агентство уточняет, что интервью записывалось 21 июня, то есть до мятежа Пригожина. Путин подробно говорил о макроэкономических показателях, которые, по его словам, «все в норме» (многие из них заметно отличаются от довоенных значений) и продолжил: «Все это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи. Это касается и обороны страны, это касается проведения «СВО» [«специальная военная операция»], это касается экономики в целом и отдельных ее направлений».

Напомним, что во время наступления армии Пригожина на Москву, самолет Путина покинул столицу РФ и исчез с радаров в районе Твери. Как сообщил израильский филантроп Леонид Невзлин, Путин спрятался в бункере своей резиденции на Валдае.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин
Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип