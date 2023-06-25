Сбежавший из Москвы Путин до сих пор не осмелился появиться на публике 7 25.06.2023, 14:41

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Пропагандисты показывают «консервы» с записанными до мятежа выступлениями президента РФ.

По российскому телевидению показали Путина, говорящего, что он уверен в достижении целей войны. Его снимали до мятежа Пригожина, сообщает ВВС.

Российское государственное агентство ТАСС цитирует отрывки из интервью с Владимиром Путиным из официозной передачи «Москва. Кремль. Путин», выходящей по воскресеньям на государственном телеканале «Россия-1».

Агентство уточняет, что интервью записывалось 21 июня, то есть до мятежа Пригожина. Путин подробно говорил о макроэкономических показателях, которые, по его словам, «все в норме» (многие из них заметно отличаются от довоенных значений) и продолжил: «Все это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи. Это касается и обороны страны, это касается проведения «СВО» [«специальная военная операция»], это касается экономики в целом и отдельных ее направлений».

Напомним, что во время наступления армии Пригожина на Москву, самолет Путина покинул столицу РФ и исчез с радаров в районе Твери. Как сообщил израильский филантроп Леонид Невзлин, Путин спрятался в бункере своей резиденции на Валдае.

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