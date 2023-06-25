Боевики из группы «Шторм» набросились на Пригожина за «слив» мятежа 25 25.06.2023, 14:49

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Бывшие заключенные обвинили главу ЧВК «по понятиям».

Наемники из ЧВК «Шторм-Z», накануне поддержавшие объявленный главарем «Вагнера» Евгением Пригожиным поход на Москву, обвинили последнего в предательстве. Представители формирования, в составе которого воюет огромное количество зэков, заявили, что Пригожин «фуфло пацанам прогнал» и «срулил», оставив поверивших ему оккупантов на растерзание мстительной Москве.

Наемники уверили, что такому «нелюдю» и «шерстюге», как Пригожин, предательство «хорошие люди» просто так не оставят. Обращение оккупантов появилось в сети.

«Здоровы были, Викторович! А че там говорят, что ты куда-то слился, фуфло пацанам всем прогнал? Весь «Шторм-Z» за тебя готов был горой идти. И не только «Шторм-Z» – и твои пацаны. А ты куда-то срулил», – говорит один из вооруженных оккупантов в кадре.

Он констатировал, что поддержавших Пригожина наемников уже начинают репрессировать: последствия предательства «повара Путина» они уже начали ощущать на собственных шкурах.

«Нас тут командиры уже гнобят. Гасят. Так вообще не делается. Когда люди друг с другом двигаются, они двигаются ровнячком. А ты, получается, нелюдь. Шерстюга (термин используется в тюремной лексике для обозначения в основном тех, кто сотрудничает с администрацией тюрьмы. – Ред.). Больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так, то покажи свое, мужицкое. Мы в тебе уверены», – заявил наемник.

Еще один оккупант подчеркнул, что Пригожин подставил тех, кто ему поверил – и этого ему точно не простят.

«Жень, ты подставил нас и своих ребят. Красиво базарил. Мы оказали тебе поддержку, а сейчас что? Нам уже обещают «хорошую жизнь». Думаю, так же, как и твоим пацанам. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят», – заявил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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