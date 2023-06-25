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Экс-пропагандиста пула Лукашенко перевели в колонию в Ивацевичах

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  • 25.06.2023, 14:58
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Экс-пропагандиста пула Лукашенко перевели в колонию в Ивацевичах

Он находится на «карантине».

Экс-журналиста пула Лукашенко Дмитрия Семченко перевели из минского следственного изолятора в исправительную колонию №22 в Ивацевичах. Сейчас журналист, приговоренный к 3 годам лишения свободы, отбывает там карантин. Об этом сообщает «Весна».

Семченко — журналист и ведущий телеканала ОНТ. До 2020 года он работал в пуле Лукашенко. Во время массовых протестов выступил против насилия, ушел с телевидения. Семченко задержали вместе с женой и сперва приговорили к 15 суткам административного ареста, а позже начали уголовное дело за «разжигание вражды».

23 марта 2023 года судья Евгений Писаревич приговорил Семченко к 3 годам колонии. Это месть за то, что в 2020-м журналист отвернулся от властей.

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