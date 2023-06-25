Что нужно немедленно сделать, если телефон упал в воду 2 25.06.2023, 15:11

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Рис в этой ситуации не спасет.

Случайное падение смартфона в воду – одна из самых часто встречающихся проблем среди пользователей. Несмотря на то, что у многих смартфонов есть хорошая защита от попадания влаги внутрь, всегда есть вероятность, что это может привести к серьезному повреждению устройства в будущем, пишет unian.net.

Впрочем, если вы отреагируете немедленно, вы сможете легко избежать худшего, вплоть до незапланированного апгрейда. Рассказываем, как спасти «утопленника» и почему рис в этом не помощник.

Как не нужно спасать телефон, упавший в воду

У каждого человека есть своя механика по спасению смартфона: кто-то трясет его, чтобы вода скорее вылилась, кто-то начинает экстренную сушку феном. В число популярных методов также входит промокание туалетной бумагой либо размещение аппарата на сушилке или батарее.

Однако использование фена или батареи не самая удачная идея, поскольку большинство современных смартфонов имеют корпус, склеенный термоклеем. Нагревание корпуса может привести к нарушению герметичности, а в некоторых случаях даже к повреждению устройства.

В то же время тряски и попытки выдуть воду в большинстве случаев приводят к тому, что капли забиваются в самые труднодоступные углы.

Может ли рис спасти утонувший телефон

Считается, что рис отлично впитывает влагу. Однако из-за маленького размера зерен не рекомендуется использовать рис (или любую другую крупу) для сушки промокшего смартфона, так как они могут легко забиться в разъемы.

Не говоря уже о том, что крахмал также может нанести серьезный вред, попав в ваш мобильный телефон.

Телефон упал в воду: что нужно сделать в первую очередь

Если смартфон упал в воду, необходимо как можно скорее выключить его и вынуть батарею (по возможности). Затем следует обернуть мобильник в бумажные полотенца или салфетки и оставить на сухом месте для высыхания. Можно также использовать силикагелевые мешочки для впитывания влаги.

Обязательно подождите не менее 24 часов перед вставкой аккумулятора обратно и включите телефон.

Однако важно понимать, что в домашних условиях, без разборки корпуса, достичь полной просушки смартфона практически невозможно, и коррозия начнет развиваться в любом случае. Вопрос лишь в том, насколько серьезной она будет и что случится с телефоном. «Утопленник» может начать проявлять неполадки и поломку через несколько месяцев или полгода.

В любом случае, лучше не полагаться на удачу и как можно скорее обратиться в сервисный центр. Помните, чем меньше пройдет времени, тем больше у аппарата шансов остаться работоспособным.

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