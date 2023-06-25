Гиркин потребовал от Путина уйти в отставку 6 25.06.2023, 15:21

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Диверсант заявил, что госпереворот в России удался.

В Москве на фоне военного мятежа «вагнеровцев» открылась конференция «Клуба рассерженных патриотов» бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина.

В своих выступления участники конференции призывают Путина ввести военное положение и готовятся к новому этапу «смуты», которую спровоцировал мятеж «Вагнера» во главе с Евгением Пригожиным, сообщает The Moscow Times.

Гиркин, в частности, заявил соратникам, что несмотря на сворачивание мятежа Пригожина в стране произошел государственный переворот:

«Подчеркиваю, не попытка переворота, а именно произведен государственный переворот. Почему, я так считаю? Потому что в результате данного мятежа, который имел очень серьезные корни за пределами ЧВК Вагнер, произошло серьезнейшее перераспределение центров власти Российской Федерации. Пока это. еще не видно. Пока его внешние признаки не вышли на поверхность. Они еще не озвучены. Даже, но даже если теперь господин Шойгу, господин Герасимов, сохранят свои посты той власти огромной, которой они обладали, они обладать не будут».

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«Если президент не принимает на себя ответственность перед народом за ведение большой и серьезной войны, как можно рассчитывать на то, что любые другие чиновники будут отвечать за свои действия? Если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы, не готов к полномочиям верховного главнокомандующего, то ему просто необходимо передать, но только законным путем, их тому, кто способен к подобной тяжелой работе», — заявил диверсант.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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